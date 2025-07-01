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Büyük ihmal! Yola düşen tomruk kazaya yol açtı: Traktör sürücüsü ağır yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde tomruk yüklü bir traktörden aniden yola düşen tomruklar kazaya yol açtı. Traktöre arkadan çarpan kamyonun sürüklediği traktör istinat duvarına sıkışırken, sürücü ağır yaralandı.

Büyük ihmal! Yola düşen tomruk kazaya yol açtı: Traktör sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Şehit Gökhun Mete Altunbaş Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bafra istikametinde seyir halinde olan tomruk yüklü traktörden aniden yola tomruklar düştü. Bu sırada arkadan gelen 61 K 9346 plakalı kamyon, yola saçılan tomruklara çarpmamak için manevra yapamadan traktöre çarptı.

Büyük ihmal! Yola düşen tomruk kazaya yol açtı: Traktör sürücüsü ağır yaralandı 1

TRAKTÖR, KAMYON İLE DUVAR ARASINA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle traktör metrelerce sürüklendi ve yol kenarındaki istinat duvarına sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör sürücüsü Sebahattin Arslan, sıkıştığı yerden vinç yardımıyla çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Arslan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Büyük ihmal! Yola düşen tomruk kazaya yol açtı: Traktör sürücüsü ağır yaralandı 2

Yaralı sürücü, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun kaza
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