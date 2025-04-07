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Büyük İskender’in asırlık şifa sırları yeniden hayat buluyor: Modern biyoteknoloji ile yorumlanan Karya Farma HBX Ar-Ge nedir?

Ege Bölgesi'nin doğal zenginlikleri, tarihin derinliklerinden günümüze kadar uzanan bir şifa kaynağı olarak keşfedilmeye devam ediyor. Aydın'da, bölgenin endemik bitkileriyle yaptığı yenilikçi bilimsel formülasyonlarla adından söz ettiren Karya Farma HBX Ar-Ge'nin Kurucusu Hakan Başlık, Büyük İskender'den günümüze kadar ulaşan asırlık şifa sırlarını gün yüzüne çıkarmak amacıyla yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Detaylar haberimizde…

Büyük İskender’in asırlık şifa sırları yeniden hayat buluyor: Modern biyoteknoloji ile yorumlanan Karya Farma HBX Ar-Ge nedir?

Aydın'da, Ege Bölgesi'nin eşsiz endemik bitkileriyle geliştirdiği doğal bilimsel formülasyonlarla adından söz ettiren Karya Farma HBX Ar-Ge'nin Kurucusu Hakan Başlık, ADÜ Teknokent'te yürüttüğü projelerle dikkat çekiyor. 18 ayrı patente sahip olan Başlık, Büyük İskender'den günümüze kadar uzanan ve zamanla unutulmaya yüz tutan asırlık şifa sırlarını ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmalarıyla alanında çığır açmayı hedefliyor.

İnsanlığın var oluşundan bu yana bir çok medeniyete ev sahipliği yapan ve üzerinde 23 antik kenti barındıran Karya Medeniyeti’nin varlığını sürdürdüğü Aydın’da çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge, 23 antik kentin tarihinde saklı kadim bilgiler ve eski metotları kullanarak şifa formülleri oluşturduklarını ileri sürdü.

"TIP DÜNYASININ DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDIK"

Çalışmalarında elde edip patentini aldıkları ürünleri antik bilgilerle sentezleyerek elde ettiklerini kaydeden Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık "Binlerce yıl önce Kraliçe Ada’nın Büyük İskender’e emanet ettiği ezoterik öğretileri, bugün modern bilimin ışığında şifa formülüne dönüştürme gayreti ile çalışıyoruz. Çok ciddi yol aldık. Tarihin izlerinden kopmadan tıp dünyasının dikkatini çekmeyi başardık" dedi.

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GİZEMLİ BİLGİLERİ, MODERN BİYOTEKNOLOJİ İLE YORUMLAYARAK BİR FORMÜLASYON GELİŞTİRDİ

Çalışmalarında, M.Ö. 334 yılında Büyük İskender’in Halikarnassos seferi sırasında Kraliçe Ada tarafından evlat edinilmesi olayını incelediklerini ve burada sağlıkla ilgili gizemli bilgilerin de yer aldığını kaydeden Başlık, "Karya’nın 23 kentinde nesilden nesile aktarılan iksir (ilaç) formülleri, taş kodları ve bitkisel uygulamaları nadir kişiler tarafından bilinir. Karya Farma Ar-Ge ekibi, bu gizemli bilgileri modern biyoteknoloji ile yorumlayarak bir formülasyon geliştirdi. İçeriğinde zeytin yaprağı, incir özü, propolis, yılan balığı lipidleri ve frekans bazlı enerji aktarımı bulunan bu formülasyon; kanser, bağışıklık hastalıkları, cilt rahatsızlıkları gibi birçok alanda umut vadediyor. Özellikle yılan balığının rejeneratif özellikleri, Karyalıların ‘ölümsüzlük taşıyıcısı’ dediği geleneksel bilgisini bilimsel verilerle destekliyor. Bu bilgiler, Karya Farma’nın laboratuvarlarında bilimsel metotlarla analiz edilerek sentezlendi. Bölgemizde bulunan antik kentler sadece arkeolojik alanlar değil, aynı zamanda moleküler hafızanın saklandığı şifa kodları olarak görüyoruz" diyerek ortaya çıkan formülün yalnızca modern tıbbın değil, geçmişin kadim sırlarının da bir yansıması olduğunu kaydetti.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Biyoteknoloji Aydın ilaç
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