Büyük kolaylık yolda: WhatsApp'ta kalabalık sohbet listesi dönemi bitiyor!

İşletmelerin tüketicilere ulaşmak için WhatsApp’ı daha fazla kullanması, kullanıcıların gelen kutularının kalabalıklaşmasına ve kişisel ya da grup mesajlarının bulunmasının zorlaşmasına yol açabiliyor. TechCrunch’ın özel haberine göre ise Meta, bu nedenle büyük işletmelerin mesajlarını ayrı bir klasöre yerleştirecek yeni bir özelliği deniyor.

MESAJLAR EN FAZLA 24 SAAT SONRA TAŞINABİLECEK

Habere göre, yeni özellik sayesinde bir kullanıcı büyük bir işletmeden mesaj aldığında WhatsApp, bu mesajı belirlenen sayıda saatin ardından otomatik olarak yeni “Offers & Updates”, Türkçesiyle “Teklifler ve Güncellemeler” klasörüne taşıyacak.

Şirket, mesajların yeni klasöre taşınması için 24 saate kadar çıkan farklı süreleri test ettiğini söyledi.

Mesajlarının ana sohbet akışında kalmasını tercih eden kullanıcılar bu ayarı kapatabilecek. Ancak kullanıcılar, ayar açıkken mesajların tam olarak ne zaman otomatik biçimde taşınacağını kontrol edemeyecek.

Meta’ya göre indirim kodları ve teslimat güncellemeleri gibi mesajların birkaç saat içinde gelen kutusundan çıkarılması, ana sohbet akışının daha az kalabalık görünmesini sağlayacak. İşletmeler açısından ise kullanıcılar, tüm sohbetler arasında kaybolan mesajları aramak yerine belirli bir klasöre bakabilecek.

TEST ETMEYE BAŞLIYOR

WhatsApp, özelliği WhatsApp Business Platformu’nu kullanan seçili iş ortaklarıyla test etmeye başlıyor.

Şirket, test sırasında elde edeceği gözlemlere göre özelliği genişletmeyi değerlendirecek.

Şu anda WhatsApp Business kullanan küçük işletmeler ve bireysel hesaplar bu uygulamanın dışında tutuluyor. WhatsApp, gelecekte küçük işletmelerden gelen iş mesajlarını da “Teklifler ve Güncellemeler” klasörüne taşımayı değerlendirebileceğini belirtti.