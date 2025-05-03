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Büyük Marmara depremi olacak mı? "Faylar daha da gerildi" diyen Naci Görür net konuştu: "Onlara inanmayın! Bu deprem olacak"

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası herkes "Marmara'da büyük deprem olacak mı?" sorusuna yanıt ararken, yıllardan bu yana bölgede büyük bir riskin olduğunu savunan Prof. Dr. Naci Görür yine uyardı. Çok net ifadeler kullanan Görür, "Marmara bölgesinde beklediğimiz büyük deprem olacaktır. ‘Deprem olmayacaktır’ diyen zihniyete inanmayın" dedi.

Büyük Marmara depremi olacak mı? "Faylar daha da gerildi" diyen Naci Görür net konuştu: "Onlara inanmayın! Bu deprem olacak"
Devrim Karadağ

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen deprem sonrası gelen açıklamalar kafaları karıştırdı. Silivri açıklarında meydana gelen ve 6,2 büyüklüğünde olduğu tespit edilen depremin ardından herkes "Marmara'da büyük deprem olacak mı? Beklenen büyük deprem bu muydu? Risk ortadan kalktı mı?" sorularına yanıt ararken, deprem uzmanları ise ikiye bölündü.

Silivri'deki depremi 20 gün önce nokta atışı bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen büyük deprem riskinin ortadan kalktığını savundu.

Üşümezsoy'un aksine 1999 yılındaki Gölcük depreminin ardından bölgede büyük bir riskin olduğunu savunan Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu tahminlerin değişmediğini söyledi.

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Gazeteci Rojda Altıntaş'ın YouTube'da yaptığı yayına katılan Deprem Uzmanı Görür, yeni açıklamalarda bulundu.

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NACİ GÖRÜR: "'DEPREM OLMAYACAKTIR' DİYEN ZİHNİYETE İNANMAYIN"

Marmara'da beklenen büyük deprem riskinin hâlâ geçerli olduğunu savunan Görür, çok net ifadelerle bir kez daha uyardı.

Bölgede yaşanan son depremlerin fayları daha da gerdiğini belirten Görür, şunları söyledi:

"Marmara bölgesinde büyük beklediğimiz deprem olacaktır. 'Deprem olmayacaktır' diyen zihniyete inanmayın. Onlar bilimsel değildir. Bir bilime, literatüre dökülmüş, gerçek bir araştırmaya dayalı herhangi bir çalışmada da değildir. En azından bilim dünyası bundan bir haberdir. Dolayısıyla depremin olacağı bilim dünyasının kabul ettiği, bizim de beklediğimiz bir olgudur. Depreme hazırlanmak için kenti bütün bileşenleriyle hazırlamak gerekir. Sadece kentsel dönüşüm İstanbul'u depreme hazırlamak değildir. Bu yapılmasa Marmara bölgesi ve özellikle İstanbul'u önemli bir tahribat beklemektedir. Ülkemizde bu tahribatla sarsılacak demektir."

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Marmara Prof. Dr. Naci Görür
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