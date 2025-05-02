Son dakika | Simav beşik gibi! 4,5'ten sonra bu kez 4,2 ile sallandı: AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15:51'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre deprem 12.55 km derinlikte gerçekleşti.

Geçen cuma yine Simav'da 4,5 büyüklüğünde deprem olmuştu.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY SİMAV İÇİN UYARIDA BULUNMUŞTU

Bu arada Prof. Dr. Şener Üşümezsoy geçtiğimiz günlerde "Türkiye'de riskli bölgeler olarak nereye dikkat etmek lazım?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Çok aktif olarak Kütahya Simav, onun dışında belki İzmir Karaburun kesiminde olabilir. Diğer taraftan Tokat'ta böyle küçük faylar var. Tokat'ta Kazova var. Oradaki fayda hareketler oluyor. Ama ana fay gibi stres yüklemiş değil. Büyük depremler iki plakanın birbirine sürtüşmesiyle oluyor."