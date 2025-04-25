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Son dakika deprem | Kütahya beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha: Birçok ilde hissedildi, Simav ve çevresinde okullar tatil edildi

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Hazar Gönüllü

Son dakika deprem haberi: Saat 10:20'de Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir, Balıkesir'de hissedilen bir deprem oldu. Depremin merkez üssü ise Kütahya - Simav! Bu sabah yine Kütahya-Simav'da 6 dakika arayla 4.5 ve 3.9 büyüklüğünde depremler olmuştu. Son depremin büyüklüğü 4,6 olarak açıklandı. Peş peşe depremlerin ardından Simav ilçesinde, köylerinde ve Pazarlar'da okullar tatil edildi.

Son dakika haberi: İstanbul depreminin tedirginliği devam ederken başka illerde de depremler hissedilmeye devam ediyor. Son olarak saat 10:20'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin Bursa, Manisa, İzmir, Balıkesir'de hissedildiği öğrenildi.

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AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'ın aktardığına göre deprem 12.17 km derinlikte gerçekleşti.

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"İLKİNDEN DAHA UZUN SÜRDÜ"

Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, 10.20’deki depremin ilk depreme göre daha uzun sürdüğünü açıkladı.

KÜTAHYA BEŞİK GİBİ

Bugün saat 07.23'de merkez üssü Simav ilçesi olan bir deprem meydana gelmişti. 4,5 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra bu kez de 2,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem gerçekleşmişti.

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OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kütahya Valisi Musa Işın, AA muhabirine, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Işın, Simav ilçesi ve köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti. Bu arada, deprem nedeniyle Pazarlar ilçesinde de eğitime ara verildiği öğrenildi.

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BU KADAR AHLASIZLIK VARKİ ARTIK ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN
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