Son dakika deprem | Kütahya beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha: Birçok ilde hissedildi, Simav ve çevresinde okullar tatil edildi

Son dakika haberi: İstanbul depreminin tedirginliği devam ederken başka illerde de depremler hissedilmeye devam ediyor. Son olarak saat 10:20'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Depremin Bursa, Manisa, İzmir, Balıkesir'de hissedildiği öğrenildi.
AFAD'ın aktardığına göre deprem 12.17 km derinlikte gerçekleşti.
Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, 10.20’deki depremin ilk depreme göre daha uzun sürdüğünü açıkladı.
Bugün saat 07.23'de merkez üssü Simav ilçesi olan bir deprem meydana gelmişti. 4,5 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra bu kez de 2,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem gerçekleşmişti.
Kütahya Valisi Musa Işın, AA muhabirine, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Işın, Simav ilçesi ve köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti. Bu arada, deprem nedeniyle Pazarlar ilçesinde de eğitime ara verildiği öğrenildi.
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