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İstanbul depremi sonrası Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'ü topa tuttu: "Hoca değil"

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası "Marmara'da deprem bitti" çıkışıyla en çok dikkat çeken isimlerden olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Büyük İstanbul depremi geliyor" diyen Prof. Dr. Celal Şengör'ü adeta topa tuttu. Üşümezsoy, katıldığı canlı yayında "Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil" ifadelerini kullandı.

İstanbul depremi sonrası Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'ü topa tuttu: "Hoca değil"
Devrim Karadağ

İstanbul Silivri'de çarşamba günü yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem bilim dünyasını adeta ikiye böldü. Bazı uzmanlar 'Beklenen büyük Marmara depremi'nin artık olmayacağını savunurken, diğer uzmanlar ise aksine tehlikenin yaklaştığını söylüyor.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 'Marmara Denizi'nde beklenen depremin meydana geldiğini ve artık büyük deprem olmayacağını' vurgulayarak, 'büyük İstanbul depremi yolda' iddiasında bulunan isimlere sert tepki gösterdi.

"BUNDAN SONRA ARTIK DEPREMLER SUSTU"

Silivri'deki 6.2 şiddetindeki depremin son büyük sarsıntı olduğunun altını çizen Şener Üşümezsoy "Bundan sonra artık depremler sustu. Marmara Denizi'ni avucumun içi gibi bilirim. Kuzey Anadolu fayı yanal hareket eden bir sistem" dedi.

"CELAL ŞENGÖR HOCA DEĞİL, TOPLUMA SÖYLEDİKLERİNİN ÖZ ELEŞTİRİSİNİ YAPTI MI?"

İstanbul'u büyük depremin beklediğini ve Silivri'deki 6.2 şiddetindeki sarsıntının büyük depremin öncüsü olduğunu iddia eden isimleri topa tutan Üşümezsoy "Celal Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil" ifadelerini kullandı.

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Şener Üşümezsoy, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

"Celal diyor ki, 1766'dan beri deprem olmamış. O zaman şimdi süre doldu büyük deprem olacak. aşırı basitleştirme.

Sanki onlar bilim adamı da ben değilim gibi yapılıyor.

Beni Celal ve Naci'nin karşısına koymak bana büyük haksızlık olur.

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99'dan sonra Marmara'da büyük deprem yok dedim. Onlar 2-5-10 yıl içinde deprem gelecek dediler... 2010 oldu, hani nerede depreminiz diye kimse sormadı.

Marmara Denizi'ni avucumun için gibi biliyorum. Istıranca Dağları'nda bütün kayaları kırarak pazı yaptım.

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Bu arkadaşlar hayatında araziye çıkmamış, makaleden makaleye yazmaktan ibaretler.

Beni bilimsel olarak eleştiriyorlar, ben yurt dışında kayaların kırılmasını inceledim, bu arkadaşlar sadece morfolojiye bakıyorlar."

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deprem Celal Şengör İstanbul şener üşümezsoy
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