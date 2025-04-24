Celal Şengör ve İlber Ortaylı desteklemişti! "Çok akılsızca, facia olur" dediği Kanal İstanbul'u savunduğu sözleri gündem oldu

İstanbul 6,2'lik depremle sarsılırken Türkiye'nin gündeminde Kanal İstanbul projesi yeniden tartışılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaktiyle "çılgın proje" diyerek desteklediği projeyle ilgili Celal Şengör ve İlber Ortaylı'nın görüşleri ses getirmişti. Daha önce projeyi destekleyen Şengör son açıklamasında "çok akılsızca bir proje" dediği Kanal İstanbul'a karşı çıktığını belirtti.

"HİÇBİR ZARAR VERMEYECEK" DEMİŞTİ

2011'de Show TV'de Ali Kırca'nın konuğu olduğu bir programda Kanal İstanbul için Şengör "Boğazın yükünü azaltacak ve hiçbir zarar vermeyecek" diyerek desteğini dile getirmişti.

"ÇOK AKILSIZCA! TARUMAR EDER ORAYI"

Şengör dünkü depremden sonra ise Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Burada Altaylı'nın Kanal İstanbul hakkında sorusunu yanıtlarken Şengör şunları söyledi:

"Çok akılsızca bir proje. Onun depreme hiçbir etkisi olmaz depremin ona etkisi olur. Ne olur, bir felaket olur. Düşün; 7 metre bir tsunami geldi, kanaldan içeri girdi. Düşünebiliyor musun ne yapar orayı? Tarumar eder. Sonra ne köprü kalır ne bir şey kalır. Facia olur. Buna kesinlikle müsaade edilmemesi lazım. Çok akılsızca düşünülmüş bir proje."

ORTAYLI: O ÇILGIN KANAL YAPILMALI

Sık sık Celal Şengör'le birlikte programlara katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı da 2017'de yaptığı bir konuşmada Kanal İstanbul'a desteğini ifade etmişti. Ortaylı'nın o konuşmasında kullandığı ifadeler ise şöyle:

“Zaten Lozan değişti ve daha çok değişecek. Montrö Lozan'ın tashihi demektir. Daha da tashihi edilecek çünkü İstanbul Boğazı'ndan bu kadar şilep geçemez. Aksi takdirde her gün deniz kazaları olur haberiniz olsun. Yani bundan sonra ciddi bir hükümetin programı o çılgın kanal denen kanalın yapılmasıdır. Çılgın kanalı bu hükümet istedi diye çılgın değil o. Onu aklı başında jeologlar Celal Şengör gibileri evet diyorlar, bu iş lazım diyorlar. Çok önemli. Çünkü İstanbul boğazları milletler arası bir trafiğe müsait değildir. Lozan ve Montrö zamanında buradan geçen gemilerin yoğunluğu yüzde 1'in de altında. Bu hacmi kaldıramaz. İstanbul'un nüfusu 1 milyondu boğaz işlemiyordu zaten. Şimdi bizim okuldan bile motor kalkıyor sabah akşam karşıya. Servisle taşıyacak halimiz yok. Her yakada 10'ar milyon adam yaşıyor.”

İMAMOĞLU'NDAN 'KANAL İSTANBUL' ÇIKIŞI

Bu arada konu siyasetin de gündeminde. Silivri'de cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu dünkü deprem sonrası yaptığı açıklamada Kanal İstanbul'a değinerek "Kanal İstanbul ve benzeri ihanet projelerinden İstanbul’u uzak tutarak devletimiz ve milletimiz için beka problemi olan İstanbul Depremine ve sonuçlarına hızlıca hazırlanmalıyız" demişti.

İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka açıklamada ise "Sizin beton kanalınızı da, lüks konut sevdanızı da, rant projelerinizi de İstanbul’a yeni ihanetlerinizi de bu millet engelleyecek" ifadelerini kullanmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır