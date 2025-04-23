HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz'

Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde paniğe neden oldu. Prof. Dr. Celal Şengör'den deprem sonrası uyarılar peş peşe geldi. "Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz." diyen Şengör, büyük İstanbul depremi olduğu takdirde üreteceği büyüklüğü de açıkladı. İşte detaylar...

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz'
Cansu Akalp

İstanbul bugün 6.2'lik depremle sarsıldı. Deprem çok sayıda ilde şiddetli hissedildi ve paniğe neden oldu.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 12.49'da meydana gelen depremin ardından peş peşe büyüklükleri 3.5 ile 4.9 arasında değişen çok sayıda deprem oldu. Depremin ardından pek çok deprem bilimciden peş peşe açıklama geldi.

Screenshot_1

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM BUGÜNÜ DEPREMİN 30 TANESİNE KARŞILIK GELİYOR"

Fatih Altaylı'nın programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, "Birisi İstanbul depremi hakkında ne düşünüyorsun dese benim söylediğim basit! Geliyor. Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz. Muhtemel 7 büyüklüğündeki bir deprem, bugünkü depremin 30 tanesine karşılık geliyor."

Bu depremin büyük depremi etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise Şengör şu ifadeleri kullandı;

"Bu olduktan sonra bir miktar azalttı o da 7.2! Her bir yüklük arasındaki fark 30. 7 olan deprem 30 tane 6'ya karşılık geliyor. 30 katı. 8 olursa 900 katı. O şekilde artıyor."

Şengör, "130 kilometrenin tek seferde kırılma ihtimali çok yüksek." diyerek ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman'da kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybettiAdıyaman'da kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Yer: Hatay! Barınakta vinç teknelerin üzerine devrildiYer: Hatay! Barınakta vinç teknelerin üzerine devrildi

Anahtar Kelimeler:
deprem Celal Şengör İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi!

Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi!

Osman Bektaş: "Günlerce hatta aylarca devam edebilir"

Osman Bektaş: "Günlerce hatta aylarca devam edebilir"

İstanbul'daki depremden saniyeler önce uyarı bildirimi gelmiş

İstanbul'daki depremden saniyeler önce uyarı bildirimi gelmiş

Deprem hastaneyi vurdu!

Deprem hastaneyi vurdu!

İstanbul'da 6.2'lik sarsıntı paniğe yol açtı! Deprem sonrası İstanbul'da son durum

İstanbul'da 6.2'lik sarsıntı paniğe yol açtı! Deprem sonrası İstanbul'da son durum

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.