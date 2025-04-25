İstanbul için yeni deprem tahmini! Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: "Aynı noktada, aynı büyüklükte olacak"

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden öngören Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 23 Nisan'daki depremin ardından "Büyük Marmara Depremi riski bitti" açıklamasıyla gündem yaratmıştı.

ÜŞÜMEZSOY İLK KEZ AÇIKLADI: "BİR DEPREM DAHA BEKLİYORUM"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan şimdi de yeni deprem tahmini geldi. Silivri açıklarında meydana gelen depremin bir benzerinin daha yaşanabileceğini söyleyen Üşümezsoy, "Kumburgaz çukurunda 6.2’lik bir deprem daha bekliyorum" dedi.

Beyaz TV'de katıldığı 'Ne var ne yok' programında gazeteci Türker Akıncı'nın sorularını yanıtlayan Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı;

Bir depremde yırtılan yüzey, fayın uzunluğu ve derinliği... Eğer 100 kilometrelik bir yüzey yırtılırsa 10 km uzunluk, 10 km derinlik 6'lık bir deprem yapar. 200 kilometrelik bir yüzey yırtılırsa 20 km uzunluk, 20 km derinlik 6,2'lik bir deprem yapar.

"KIRILMAYAN BİR FAY DAHA VAR"

Silivri çukurunun orta kesimindeki fay daha aktiftir. 20-25 kilometre kadardır. Burada hemen hemen aynı uzunlukta kırılmayan bir fay daha var. Ama kırılan bölüm bizi rahatlattı.

"AYNI NOKTADA, AYNI BÜYÜKLÜKTE BİR DEPREM DAHA BEKLİYORUZ"

İstanbul, 6,2'lik depremle yıkılmadı. Ama bir kere daha deprem bekliyoruz aşağı yukarı aynı noktada, aynı büyüklükte. Bir 6,2'lik deprem olduğu zaman belki biraz daha etkili olabilir.