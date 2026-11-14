SPK'dan 3 hissede 65 kişi hakkında suç duyurusu

SPK'nın haftalık bültenine göre, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 22 milyon 750 bin lira olan mevcut sermayesinin 300 milyon liraya, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ'nin 93 milyon 750 bin lira olan mevcut sermayesinin ise 400 milyon liraya çıkarılmasına karar verildi. Her iki şirketin sermaye artırımının da iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

SPK'DAN 65 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bültende, Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin yurt dışında satılmak üzere 300 milyon dolar tutarında tahvil ve finansman bonosu ihraç tavanına ilişkin başvurusunun onaylandığı belirtildi. Ayrıca ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon lira tutarında kira sertifikası ihraç etmesine izin verildi.

2 YENİ ŞEMSİYE FONUN KURULUŞUNA İZİN VERİLDİ

SPK, FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ile Piramit Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verdi. Tema Bağımsız Denetim AŞ'nin de sermaye piyasasında bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar listesine alınması talebi olumlu karşılandı.

65 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kurul, E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ (EDATA), Kardemir Çelik Sanayi AŞ (KARCL) ve Graintürk Holding AŞ (GRTHO) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili incelemeler sonucunda 65 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Söz konusu şirketlerin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 65 gerçek kişi ve 6 tüzel kişi hakkında 2 yıl süreyle borsalarda işlem yapma yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca 36 gerçek kişinin lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verildi.

12 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

SPK, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunulmasının önlenmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla 12 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN KARARLAR

Bültende diğer başvuru sonuçlarına da yer verildi. Bu kapsamda 2 portföy yönetim şirketinin sermaye artırımı başvurusu olumlu karşılanırken, 1 yatırım fonunun dönüşümüne, 3 yatırım fonu ile 2 gayrimenkul yatırım fonunun tasfiyesine izin verildi. Ayrıca 1 portföy yönetim şirketinin esas sözleşmesinin kolektif portföy yöneticiliği faaliyetini içermeyecek şekilde değiştirilmesi talebi onaylandı.

SPK, kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin 31 Aralık 2026 tarihli seans sonuna kadar devam etmesine de karar verdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır