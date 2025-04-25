İstanbul depremi üzerine Erdoğan'dan sıcağı sıcağına talimat! Toplantıdaki talepleri ortaya çıktı: "Önce bana sunulmasın"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken İstanbullular saat 12.49'da 13 saniyelik depremle büyük panik yaşadı. 6,2 büyüklüğündeki deprem yalnızca İstanbul'u değil, deprem ülkesi olarak tüm Türkiye'yi diken üstünde bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkililerden konuyla ilgili kimi taleplerde bulundu.

İSTANBUL DEPREMİ SONRASI ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Erdoğan, deprem akşamı İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde kentte meydana gelen depreme ilişkin brifing aldı. Bu toplantıda Erdoğan'ın "Deprem uzmanlarıyla görüşün, farklı fikirleri de dahil edin. En olası senaryo hangisi, yurt dışındaki uzmanlara da sorun" dediği ortaya çıktı.

"TOPLANTIDAN SONRA BİLGİLENDİRİLEN BÜROKRATLARDAN BİRİNDEN ÖĞRENDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini yazan Korkusuz yazarı Can Coşkun "Önceki gün İstanbul'da İBB yetkilileri olmadan deprem zirvesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler talep ettiğini öğrendim. Toplantıdan sonra bilgilendirilen bürokratlardan biri, aynı zamanda bir dönemin gönüllü arama kurtarma görevlisinden geldi ayrıntılar" dedi ve şunları ekledi:

"DEPREMİN GELECEKTEKİ OLASI ETKİLERİ ARAŞTIRILSIN"

"Bakanlardan ve AFAD yetkililerinden bilgi alan Erdoğan'ın, bu depremin gelecekteki olası etkilerinin araştırılmasını istediğini aktardı.

"YURT DIŞINDAKİ UZMANLARA DA SORUN"

Bu konuda tam cümlesi, 'Deprem uzmanlarıyla görüşün, farklı fikirleri de dahil edin. En olası senaryo hangisi, yurt dışındaki uzmanlara da sorun' şeklinde olmuş.

"RAPOR ÖNCE BANA SUNULMASIN"

Erdoğan devamında, hazırlanacak raporun bizzat kendisine değil önce Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Afet Politikaları Kurulu üyelerine sunulmasını istemiş."

CHP LİDERİ ÖZEL TOPLANTIYI ELEŞTİRMİŞTİ

Söz konusu toplantı bir tartışmaya da zemin hazırladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün SOL Parti'yi ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada tepkisini şöyle dile getirmişti:

"Yaptıkları iş tam olarak depremi siyasete alet etmiş. Gitmişler, toplantı yapıyorlar. 16 milyonluk bir kentteler. O 16 milyonluk kentin 5 yıldır, 6 yıldır yönetiminde olan belediye başkanını içeriye atmışlar. AKOM'un başında olması gereken Ekrem İmamoğlu yok. AFAD toplantısının 1'inci davetlisi olması gereken Ekrem İmamoğlu yok. Ve belediye meclisi içinden seçilmiş olan belediye başkanvekilini ve İBB'den kimseyi çağırmıyorlar. Kendi kendilerine oturmuşlar; ama AK Parti'nin sözcüsüyle AK Parti'nin il başkanı var. Düşünün, depreme karşı alınacak tedbirleri konuşacakları, o gün ortaya çıkmış bir zafiyet varsa bunu değerlendirecekleri devletin toplantısına 16 milyonluk kentin büyükşehir belediyesi davetli değil; ama bir parti davetli. Buradan sonra da tutmuş yok siyasete alet edilmesin bilmem ne yapılmasın diyor. Gerçekten utanılacak bir haldeler. Gerçekten kontrollerini, şuurlarını kaybetmişler."