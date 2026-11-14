Bakan Osman Aşkın Bak: "Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, COP31 İklim Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Ziraat Bankası ve Gençler' konulu programa katıldı. Programda Bakan Osman Aşkın Bak ile birlikte konuşmacı olarak Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu yer aldı. Programı moderatörlüğünü Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar gerçekleştirdi.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK ANTALYA'DA

Programda konuşan Bakan Bak, sporun geniş kitlelerin katılımıyla yapılmasıyla mutlaka madalyaların da geleceğini belirtti. Bak şunları söyledi:

“Önemli olan herkesin spora ulaşması, erişebilmesi ve bununla ilgili yatırımlar. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir sporcu olması nedeniyle bu noktaya gelebildik. Türkiye son 25 yılda müthiş spor tesislerine kavuştu. Gençlere, sporculara sağlanan olanaklar arttı. İnanılmaz bir dönüşüm var Türkiye'de, başarı var. Bunların artarak devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşıyor. Türkiye'nin geldiği yeri görebiliyoruz. Daha önce çim saha yoktu, toprak sahalardan buralara geldik. Atletizm pistlerinden basketboluna, voleyboluna, futboluna inanılmaz stadyumlar. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı organize edeceğiz."

'12 MİLYONA YAKIN VATANDAŞIMIZA YÜZME ÖĞRETTİK'

Sporu tabana yaymak istediklerini söyleyen Bakan Osman Aşkın Bak konuşmasına şöyle devam etti:

“Sporla ilgili büyük yatırımlar var, büyük örnekler var tabii başarılar ortada. Tabana yaymak için çalışıyoruz 'Yetenek Taraması' projesiyle. Yaklaşık 8 milyon çocuğumuza dokunduk. Çocuklarımızı tarayıp, hangi spora yatkınlığı varsa onlara yönlendiriyoruz. 12 milyona yakın vatandaşımıza yüzme öğrettik. Herkesin spor yapmasını istiyoruz. Çağımızı tehdit eden dijitalleşme, bağımlılıkla mücadele başta olmak üzere pek çok toplumu tehdit eden unsurlara karşı sporu etkin şekilde kullanmak. Türkiye'de bir spor devrimi yaşanmaktadır. Antalya'da da spor turizminde önemli işler yapıyoruz. En önemli şey Türkiye'nin uluslararası arenada spor vasıtasıyla tanıtılması. Türkiye'nin uluslararası arenada spor vasıtasıyla tanınması çok önemli. Dünyada engelli sporculara en çok destek veren ülkeyiz. Spor birleştirir, iyileştirir, özgüveninizi arttır. Spora yaptığımız yatırımlarını sonuçlarını görüyoruz."

BASKETBOL ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

COP31'in önemi vurgu yapan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da, “Spor bir emek süreci. Çocukluğunuzdan başlayıp bir yerlere gelmek önemli. Hedefi olmayan bir insanın bir şey başarması çok zordur. Her zaman kendisine güvenen bir insan oldum. Sporcunun en büyük isteği her zaman kendisine olan güvenidir. Basketbol Federasyonu olarak ilk hedefimiz basketbolun ülke geneline yayılması. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Türk basketbolu adına önemli işler yapmaya çalışıyoruz."

'FABRİKA VOLEYBOY' PROJESİ

Türk voleybolunun yaş ortalamasının genç olduğunu söyleyen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da şöyle konuştu:

“Bizim en büyük şansımız Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden geliyor olması. Türkiye'ye getirdiğimiz organizasyonlarla bizzat ilgilenmesi. Bunlar hep güzel şeyler. Bizim 'Fabrika Voleybol' diye bir projemiz var. 50 ilde bu faaliyeti gösteriyoruz. 21 tanesi Doğu ve Güneydoğu bölgesinde. Bizim dünyada örneği olmayan bir voleybol lisemiz var. Son 3 dünya şampiyonasında 2 şampiyonluk, 1 dünya üçüncülüğü elde etti. O lisemizde okuyan çocuklarımızın eğitimini ve barınmalarını karşılıyoruz. Altyapımızın çok iyi olması, yaş ortalamasının genç olması bu başarıda büyük pay sahibi."

PARALİMPİK OYUNLARDA GEÇ KALINDI

2036 Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek istediklerini söyleyen Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ise, “Hem sporu seven, hem de engelli haklarına önem veren bir liderin iktidara gelmesiyle Türkiye'de paralimpik hareket çığır açmıştır. Dünyada ilk paralimpik oyunlar 1960 yılında yapılmış, Türkiye 1992'de bu oyunlara katıldı. Türkiye bu işte çok gerideydi. Bu çok geri kalmışlığı Cumhurbaşkanımızın engelli spora önem vermesiyle çığır açtık. Bunu daha da öteye götürmenin peşindeyiz" dedi.

'DENİZLER BENİM EVİM'

Gençlere vazgeçmemeleri konusunda cesaretlendirmek istediğini belirten serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ise şunları söyledi:

“Astım ile mücadele ediyordum ve okula bile gidemiyordum. Spor sayesinde yaşama tekrar döndüm. İlk defa nefesimi tuttuğumda nefes aldığımı fark ettim. Doktorlar bana 'spor yapamazsın' derken ben dünya rekoru kırdım. Gençlere temiz, yaşanabilir bir gezegen bırakmak istiyoruz. Bir yandan da onları cesaretlendirme sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Farklı COP organizasyonlarına da katıldım. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak, burada dünya ile alınacak kararları merakla bekleyeceğim. Suyun altında endişe hissetmiyorum. Göreve gidiyor gibi hissediyorum. Denizler benim evim. Deniz için elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum."

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır