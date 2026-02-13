HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Büyük Menderes nehrindeki taşkın karayolunu kapattı

Aydın’da sağanak yağışların ardından debisi artan Büyük Menderes Nehri’nde meydana gelen taşkın sonrası karayolunda ulaşım önlem amaçlı kapatıldı.Sağanak yağışlı havanın etkili olduğu Aydın’da, yağışlar sonrası debisi yükselen Büyük Menderes Nehri’nin taşması, Aydın’da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağışlı havanın etkili olduğu Aydın’da, yağışlar sonrası debisi yükselen Büyük Menderes Nehri’nin taşması, Aydın’da ulaşımı olumsuz etkiledi. Taşkın yaşanan bölgede Koçarlı Yeniköy Mahallesi ile Germencik arasındaki karayolu güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı. Yoğun yağışların etkili olduğu bölgede Büyük Menderes Nehrindeki su seviyesinin hızla yükselmesi sonucu nehir yatağından taşan sular, Germencik ile Yeniköy arasındaki yolun bir bölümünü su altında bıraktı. Tarım arazileri sular altında kaldı. Menderes Nehri üzerinde bulunan köprüden araçların geçmemesi için uyarı levhası yerleştirilirken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

