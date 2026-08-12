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Büyük Okyanus'ta başlayıp Türkiye'yi vuracak! Profesör uyardı: Son 150 yılın en şiddetli El Nino'su

İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın küresel ve bölgesel etkileri her geçen gün belirginleşirken, Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre son 150 yılın en güçlü El Nino döneminin beklendiğini belirten Prof. Dr. Ceyhun Özçelik, “Gerek El Nino'nun gerekse küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının 1,5 derecenin çok daha üzerinde rakamlara erişeceğini öngörüyorum” dedi.

Büyük Okyanus'ta başlayıp Türkiye'yi vuracak! Profesör uyardı: Son 150 yılın en şiddetli El Nino'su
Çiğdem Berfin Sevinç

Uluslararası veri sağlayıcıların analizlerine göre, son 150 yılın en şiddetli El Nino sürecinin yaşandığını ifade eden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Özçelik, atmosfer ısısındaki yükselişin gelecek dönemde taşkın, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları gibi ekstrem olayların sıklığını artıracağı söyledi.

Büyük Okyanus ta başlayıp Türkiye yi vuracak! Profesör uyardı: Son 150 yılın en şiddetli El Nino su 1

Paris İklim Anlaşması'nda hedeflenen 1,5 derecelik küresel ısınma sınırının aşıldığına ve önümüzdeki 10 yıl içinde bu rakamın çok daha üst seviyelere ulaşacağına dikkati çeken Prof. Dr. Özçelik, "Dünya Meteoroloji Örgütü ve Amerikan Ulusal Atmosfer ve Okyanus İdaresi gibi birçok uluslararası kuruluş tarafından sağlanan veriler incelendiğinde; bu yıl ki El Nino'nun kayıtlardaki son 150 yılın en şiddetli El Nino'su olduğu karşımıza çıkıyor. El Nino, Büyük Okyanus'un doğusunda Ekvator etrafında deniz suyu sıcaklıklarının normalden fazla ısınması anlamına geliyor. Okyanus sıcaklıklarının artması atmosfer ısısını arttıracağı için önümüzdeki dönemde meteorolojik ve hidrolojik olayların sayısında ve sıklığı artışını beraberinde getireceğini öngörüyoruz. 2015 Paris İklim Anlaşması gereği, hava sıcaklıklarının 1,5 dereceyle sınırlı kalması gerekiyordu. Son 3 yıllık ortalamaya baktığımız zaman bu limitin halihazırda aşıldığını öngörüyoruz. Gerek küresel ısınma gerekse de El Nino'nun etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde 1,5 derecenin çok daha üstünde rakamlara erişileceğini öngördüğümü söyleyebilirim” dedi.

Büyük Okyanus ta başlayıp Türkiye yi vuracak! Profesör uyardı: Son 150 yılın en şiddetli El Nino su 2

'7-8 DERECEYE KADAR ARTIŞ'

Türkiye kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıklarındaki aşırı artışın kıyı kesimlerde şiddetli yağışlara, iç bölgelerde ise şiddetli kuraklığa yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Ceyhun Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

Büyük Okyanus ta başlayıp Türkiye yi vuracak! Profesör uyardı: Son 150 yılın en şiddetli El Nino su 3

“Bu, ekstrem olayları da beraberinde getirecektir. İklim değişikliği sonucu meydana gelen taşkın etkilerini, kuraklık etkilerini, sıcak hava dalgalarını ve orman yangınlarını da etkileme olasılığı oldukça yüksek. İklimlerin değişimini küresel ölçekte tahmin etsek de lokal ölçekte ciddi anlamda çalışılması gerekiyor. Gerek bilim adamları gerekse de yerel yöneticiler bu etkilere karşı hazırlık içerisinde bulunması gerekiyor. Akdeniz'e baktığımız zaman temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların ekstrem olduğunu görüyoruz. Uydu verileri bize deniz suyu sıcaklıklarının Akdeniz'in batı kesiminde 7-8 dereceye kadar artış olduğunu gösteriyor. Bu ise kıyı bölgesinde şiddetli yağışları iç bölgelerde de kuraklık etkilerini beraberinde getirme olasılığını yükseltiyor.”

Büyük Okyanus ta başlayıp Türkiye yi vuracak! Profesör uyardı: Son 150 yılın en şiddetli El Nino su 4

‘BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR’

Yeni gelişmelere hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özçelik, "Akdeniz'de deniz canlılarındaki çeşitliliği, turizm aktivitelerindeki değişimleri de hep beraber görebiliyoruz. Burada yapmamız gereken önümüzdeki dönemdeki etkilerin bir şekilde kestirilerek kentsel alanlarda kentsel altyapımızı buna hazırlıklı hale getirmemiz. Kentlerde taşkın ve sıcak hava dalga gibi etkilere, kırsal alanlarda ise kuraklık ve buna bağlı ekonomik faaliyetlere ilişkin etkilerin öngörülerek önümüzdeki döneme hazırlıklı hale gelinmesi büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Büyük Okyanus ta başlayıp Türkiye yi vuracak! Profesör uyardı: Son 150 yılın en şiddetli El Nino su 5

Büyük Okyanus ta başlayıp Türkiye yi vuracak! Profesör uyardı: Son 150 yılın en şiddetli El Nino su 6

Büyük Okyanus ta başlayıp Türkiye yi vuracak! Profesör uyardı: Son 150 yılın en şiddetli El Nino su 7

Büyük Okyanus ta başlayıp Türkiye yi vuracak! Profesör uyardı: Son 150 yılın en şiddetli El Nino su 8

Büyük Okyanus ta başlayıp Türkiye yi vuracak! Profesör uyardı: Son 150 yılın en şiddetli El Nino su 9

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Türkiye iklim değişikliği el nino okyanus sıcak çarpması
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