Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlık olayında yeni gelişme! Firari çifte kırmızı bülten

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal Timurtaş'ın uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru Kemal D.'ye kasaları açtırmıştı.

ALTIN VE GÜMÜŞLERİN KAYIP OLDUĞU BELİRLENMİŞTİ

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

BAŞ ŞÜPHELİ, EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA İNGİLTERE'YE KAÇMIŞTI

Yapılan araştırmada Erdal Timurtaş'ın karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan Kemal D. gözaltına alınmıştı.

Emanet büroda çalışan Erdal Timurtaş adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti. Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmiş sonrasında da tutuklanmıştı.

FİRARİ ÇİFT İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

Öte yandan olayla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. İngiltere'ye kaçan firari çift için kırmızı bülten çıkartıldı.

KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİ TUTUKLANMIŞTI

Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında, çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik bu sabah 17 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderi ile altınları yüklediği araçta bulunduğu kamera görüntüleriyle belirlenen 1 kişi ve altınların bir kısmını almak üzere olay yerine geldiği tespit edilen başka bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı.