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Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandı. Öte yandan Şahin hakkında düzenlenen sevk yazısı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talep edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin’in sevk yazısı ortaya çıktı.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilmek üzere hazırlanan sevk yazısında şüpheli Ahmet Şahin'in Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında yönetici pozisyonda bulunan Fatih Keleş'e bağlı hareket ettiği belirtildi. Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ali Nuhoğlu’nun Fatih Keleş'in baskı ve zorlamasıyla farklı zamanlarda yönlendirdiği Ahmet Şahin'e çalışanı Oğuz Kaan Demircioğlu aracılığıyla para vermek zorunda kaldığını beyan ettiğine sevk yazısında yer verildi. Ahmet Şahin’in Oğuz Kaan Demircioğlu'nu tanımadığını beyan ettiği ancak HTS analizinde Demircioğlu ile ortak bazlarının bulunduğu sevk yazısında aktarıldı. Şahin'in Ekrem İmamoğlu suç örgütü adına iş adamlarından rüşvet aldığının anlaşıldığı sevk yazısında ifade edildi. Sonkan Turan'ın ise Ahmet Şahin’in şoförü olduğu belirtilen sevk yazısında, Turan'ın şüpheli Ahmet Şahin ile beraber şüpheli Oğuz Kaan Demircioğlu'nun yanında bulunduğunun sabit olduğu açıklandı.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandı 1

TUTUKLANDI

Sevk yazısında açıklanan nedenler ile Sonkan Turan ve Ahmet Şahin’in tutuklanmaları talep edildi. Ahmet Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Belediyesi
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