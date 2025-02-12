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  4. Büyükçekmece'de kahreden olay! Tokat attığı adam hayatını kaybetti, pişman olup kalp masajı yaptı

Büyükçekmece'de kahreden olay! Tokat attığı adam hayatını kaybetti, pişman olup kalp masajı yaptı

12.02.2025 09:06
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.02.2025 09:06
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Trajik olayın adresi İstanbul Büyükçekmece. Aracıyla geri manevra yapan Numan Kol bir kadına hafif şekilde çarpınca kadının yakınları tarafından darp edildi. Aldığı tokat darbesiyle yere düşen Kol hayatını kaybetti. Saldırganlardan biri yere düşen Kol'u tekrardan hayata döndürmek için kalp masajı yapsa da kalp masajı işe yaramadı.

İstanbul Büyükçekmece'de park yerinden çıkarken arkasından geçen kadına hafif şekilde çarpan aracın içindeki 60 yaşındaki Numan Kol 2 kişi tarafından darp edildi. Atılan tokatların etkisi ile yere sert düşen adam, iddiaya göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Panikleyen katil zanlısı uzun süre Kol'a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

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GERİ GELİRKEN KADINA HAFİF ŞEKİLDE ÇARPTI

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi E-5 Güney yan yolu Cumhuriyet Mahallesi Beykent Metrobüs Durağı yanındaki akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. İddiaya göre, Numan Kol (60) yeğeni Reşat Akkol (52) birlikte istasyon içerisindeki pastaneye girdi. Buradan ayrılmak için araca binen Kol'un, araçla geri manevra yaparken Şevval K. isimli kadına hafif şekilde çarptı.

CAMINI YUMRUKLADI, TOKAT ATTI

Duruma öfkelenen kadının yakını N.Y. aracın yolcu koltuğunda oturan Numan Kol'un camını yumrukladı ve kendisini sakinleştirmek için aşağıya inen Kol'a tokat attı. Yediği tokatların etkisiyle Kol, sert şekilde yere düştü.

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KALP MASAJI YAPTI AMA...

Numan Kol'a saldıran N.Y. panik içerisinde kalp krizi geçirdiği iddia edilen Kol'a kalp masajı yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan Kol yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. N.Y. ile kavgaya karışan H.Y. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Y. tutuklanırken, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KALP KRİZİ DE OLABİLİR DARP DA OLABİLİR

Kol'un aldığı darbeler sonucu kalp krizi geçirdiği iddia edilirken kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Kol'un memleketi Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen akrabası Recep Kol, "Büyükçekmece'de yeğeniyle dayısı birlikte bir pastaneye giriyorlar. Numan burasının çok pahalı olduğunu söyleyerek başka bir yere gidelim diyor. Park yerinden arabayı çıkarırken hemen arkasına bir araba girmiş, arkadan bir bayan geçiyor. Arabayı çıkarırken o bayana hafif vuruyor. Vurunca 3 kişi camı yumruklamaya başlıyor. Numan dışarı çıkıyor yumrukluyorlar. 3 kişi Numan'ı darp ediyor. Numan yere düşüyor. Darp edenlerden birisi adam yere düştü ne yapalım? diyor. Çevreden geçen bir sağlıkçı kalp masajı yapıyor. Oradan ambulans hastaneye getiriyor. Ambulansta da kalp masajı yapılıyor ama fayda etmiyor ölüyor. Ölüm sebebi kalp krizi de olabilir darp da olabilir" dedi. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tokat Büyükçekmece darp
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