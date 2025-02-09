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  4. Büyükçekmece'de makaslayan TIR, D-100 kara yolunu kapattı!

Büyükçekmece'de makaslayan TIR, D-100 kara yolunu kapattı!

09.02.2025 00:39
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Büyükçekmece'de, yokuş aşağı ilerleyen TIR'ın makaslama yapması sonucu D-100 kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Büyükçekmece'de makaslayan TIR, D-100 kara yolunu kapattı!

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 kara yolu Fatih Mahallesi mevki, Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ilerleyen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu makaslayarak yolun ortasında durdu.

ISTANBUL--BUYUKCEKMECEDE-MAKASLAYAN-TIR_554647_164368

Yolun trafiğe kapanmasının ardından ihbarla olay yerine gelen polis, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Ekipler, kazanın ardından trafiği yan yoldan kontrollü şekilde ilerleterek akışı sağladı.

ISTANBUL--BUYUKCEKMECEDE-MAKASLAYAN-TIR_554644_164368

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, makaslayan TIR'ı yol kenarına çekmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Tır
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