Büyükşehir Belediyesi 50 bin metrekarelik park yapacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi’ne nefes aldıracak büyük bir yeşil alan projesini hayata geçiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Maşuk Kent Parkı Projesi’ni tamamlayarak yapım aşamasına geçmeye hazırlanıyor. Toplam 50 bin metrekarelik geniş bir alana kurulacak olan Maşuk Kent Parkı, yeşil dokusu, sosyal alanları ve spor imkanlarıyla Karaköprü’nün en büyük açık alanlarından biri olma özelliği taşıyor. Proje kapsamında 35 bin metrekarelik geniş bir yeşil alan oluşturulacak, bu sayede bölge halkı doğayla iç içe vakit geçirebilecek. Park içerisinde yer alacak 2 bin 200 metrekarelik koşu yolu ve 11 bin metrekarelik yürüyüş yolları, spor yapmak isteyen tüm vatandaşlara konforlu bir ortam sunacak. Ayrıca çocuklar için 600 metrekarelik oyun alanı ve bir adet modern çocuk oyun grubu yer alacak. Vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği 54 adet kamelya, açık havada spor yapmak isteyenler için bir adet fitnes takımı da projede yerini alıyor. Park genelinde yerleştirilecek 34 çöp kovası ve 34 oturma bankı, kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde düzenlenecek. Ailelerin ve ziyaretçilerin ihtiyaçları gözetilerek 2 adet WC, depo ve mescit alanı da projeye dâhil edildi. Parkın peyzaj düzenlemesi için ise toplam 8 bin metreküp bitkisel toprak kullanılacak.

Karaköprü’ye hem estetik hem de fonksiyonel bir yaşam alanı kazandırmayı amaçlayan projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölge sakinleri modern, güvenli ve geniş bir sosyal alana kavuşacak.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

