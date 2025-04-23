Büyükşehir kütüphanelerinde ilk 4 ayda ziyaretçi sayısı yarım milyonu geçti

23 Nisan Dünya Kitap Günü’nü de içerisine alan 10 günlük süreçte Kayseri’ye, yoğun ilgi gören çocuk kitap fuarı ve şenliğini sunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürekli olarak sayısını ve donanımını arttırdığı kütüphanelerle hem kitap ve bilgi dünyasına hem de vatandaşlara katkısını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet verdiği kütüphanelerde 2025 yılının ilk 4 ayında toplam ziyaretçi sayısı yarım milyonu aştı. 585 bin 575 ziyaretçinin konuk olduğu kütüphanelerden alınan ödünç kitap sayısı miktarı ise 40 bin 858 olarak gerçekleşti" dedi.

Toplam üye sayısı 385 bin 662 kişi olan kütüphanelerdeki toplam kitap miktarının ise 201 bin 800 adet olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de, büyükşehir ile hem 23 Nisan Çocuk Bayramı, hem de Dünya Kitap Günü etkinlikle taçlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile yine 23 Nisan Dünya Kitap Günü’nü de içerisine alan ve Kayserililerin büyük ilgi gösterdiği 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın yine memnuniyetini kazandı. Çocuklarımız için önemli ve özel günler olan ‘23 Nisan Çocuk Bayramı’ ve ‘Dünya Kitap Günü’nün böylesine bir etkinlikle taçlandığı Kayseri’de çocuklar, kitaplarını alır ve okurken, gönüllerince de eğlendi. Bugün, çocuklarımızın geleceği için attığımız her adımın, kitapların ışığında şekillendiğini bir kez daha hatırlıyoruz. Kitapların gücüyle büyüyen, hayal kuran, öğrenen ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için çalışan bir nesil yetiştirmek dileğiyle, hep birlikte daha güzel bir geleceğe doğru ilerleyelim. Hepinize mutlu bir bayram ve bol kitaplı günler dilerim."Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır