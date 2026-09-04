Büyükşehir okul önlerinde güvenliği artırıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul çevrelerinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerdeki okul güzergâhlarında yaya geçitleri, yol çizgileri, trafik levhaları ve zemin işaretlemelerini yeniliyor.

ÇİFT BİLEŞENLİ UYGULAMA

Okul giriş ve çıkışlarında "okul" ve "yaya" yazıları, öğrenci figürleri ile yaya geçitleri yeniden uygulanıyor. Yoğun araç trafiğine ve hava şartlarına dayanıklı çift bileşenli boya kullanılan çalışmalarla, işaretlemelerin daha belirgin ve uzun ömürlü olması hedefleniyor. Ekipler ayrıca hasarlı ve eksik trafik levhalarını yenilerken, görünürlüğünü kaybeden yol çizgilerini de yeniden boyuyor.

ÇALIŞMALAR GECE SÜRÜYOR

Trafik akışını aksatmamak amacıyla çalışmaların önemli bölümü gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Dayanıklı malzemeler sayesinde bakım ihtiyacının azaltılması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, yaptığı düzenlemelerle öğrencilerin okullarına daha güvenli ulaşmasını ve okul çevrelerinde sürücülerin daha dikkatli hareket etmesini hedefliyor.