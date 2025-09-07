Büyükşehir Siverek’te yol atağına geçti!

HABER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek’in Çadırlı, Küçük Köprü ve Çiftçibaşı mahallelerini kapsayan 7 kilometrelik yolda asfalt öncesi altyapı çalışmalarını tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek’in Çadırlı, Küçük Köprü ve Çiftçibaşı mahallelerini kapsayan 7 kilometrelik yolda asfalt öncesi altyapı çalışmalarını tamamladı. Yolun sathi asfalt kaplamasıyla ulaşım daha konforlu hale gelecek.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Siverek ilçesine bağlı Çadırlı, Küçük Köprü ve Çiftçibaşı mahallelerini kapsayan güzergâhta önemli bir ulaşım yatırımı hayata geçiriliyor. Yaklaşık 7 kilometre 200 metre uzunluğundaki yolun sathi asfalt kaplama ile modernize edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan altyapı ve mekanik çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Zemin iyileştirme, dolgu ve sıkıştırma işlemlerinin ardından yol, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan sathi asfalt kaplama için hazır hale getirildi. Bölge sakinlerinin uzun süredir beklediği yolun tamamlanmasıyla birlikte, ulaşım daha güvenli ve konforlu bir hale gelecek.

Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede plan ve program dahilinde sürdürülen yol yapım ve bakım çalışmalarıyla, kent içi ve kırsal ulaşımda kaliteyi artırmayı amaçlıyor.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Siverek büyükşehir belediyesi
