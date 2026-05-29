Büyükşehir’den Sarız’daki 1,3 kilometrelik ana arterde yol yapım ve sıcak asfalt çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinden kırsal ilçelere kadar Kayseri’nin dört bir yanında ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Sarız ilçe merkezinin önemli ana arterlerinden biri olan 1,3 kilometre uzunluğundaki Atatürk Caddesi’nde asfalt çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu bir ulaşım imkânı sunmak amacıyla yürütülen yol yapım ve asfaltlama çalışmaları kent genelinde aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda, Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Sarız ilçe merkezinde; doğalgaz, telekom, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları sonucu bozulan yollarda yol yapım çalışmalarına başlandı. İlçenin önemli ana arterlerinden olan 1,3 kilometre uzunluğundaki Atatürk Caddesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan ve çeşitli nedenlerle deforme olan kilitli parke kaplama sökülerek, zemin asfalta hazır hale getirildi. Bölge halkının ulaşımını sağlayan ve özellikle yaz aylarında nüfus yoğununun artmasıyla daha fazla önem arz eden bu yol, gerçekleştirilen çalışmalarla daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuluyor. Hava şartlarının elverişli olması durumunda söz konusu yolda sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Sarız ilçe merkezinde toplamda 15 bin ton sıcak asfalt kullanılması planlanan çalışmalar kapsamında bayram sonrası da ekipler mesaisini sürdürerek en kısa sürede çalışmaları tamamlayacak.
Yapılan yatırımlarla birlikte ilçede ulaşım standardının yükseltilmesi, sürüş güvenliğinin artırılması ve vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırılması amaçlanırken Büyükşehir Belediyesi her vatandaşa ve sorumluluk alanının tamamına tarafsız ve eşit bir biçimde yaklaşarak, kamu kaynaklarını adil ve eşit bir şekilde vatandaşlara sunma konusunda azami gayret göstermeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde 2026 yılı yatırımlarını hızla hayata geçirmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

