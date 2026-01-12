HABER

Buz tutan Çoruh’ta su samuru heyecanı: Vatandaşlar "gel gel" diye seslendi

Bayburt’un Arpalı beldesinde dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi kısmen buzla kaplanan Çoruh Nehri’nde su samuru görüntülendi. Nehrin buzlu sularında avlanan su samuru, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayburt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nehirlerin yüzeyini dondururken, yaban hayatı da yerleşim yerlerine yakın noktalarda kendini göstermeye başladı. Arpalı beldesi içerisinden geçen Çoruh Nehri’nin bir kolunda ortaya çıkan su samuru, bir süre nehir yüzeyinde dolaştı. Nehrin derinliklerinde balık avladığı tahmin edilen su samuru, çevrede bulunan vatandaşların ilgisini çekti.

Vatandaşlar "gel gel" diyerek seslendi
Nehrin kıyısındaki demir korkulukların arkasından su samurunu izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, su samurunun buz parçaları arasında çevik hareketlerle ilerlediği ve zaman zaman suya dalarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Buz kütlelerinin üzerinde bir sağa bir sola hareket eden ve sık sık suya dalarak gözden kaybolan sevimli misafiri etkilemek isteyen vatandaşlar, el çırparak "gel gel" diye seslendi. Vatandaşların su samuru heyecanı, renkli görüntülere sahne oldu.
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurları, temiz su kaynaklarının varlığı için önemli bir gösterge tür olarak kabul ediliyor. Hem suda hem karada yaşayabilen bu canlılar, genellikle gece avlansalar da Çoruh Nehri gibi sakin bölgelerde gündüz vakti de görülebiliyor. Arpalı sakinleri, havaların soğumasıyla birlikte su samurlarının bölgede daha sık görülmeye başladığını ifade etti.
Bir süre daha su yüzeyinde görülen su samuru daha sonra nehrin derinliklerine dalarak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Bayburt
