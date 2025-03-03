HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Buzdolabının içine de gizlemişler: Evin her yanından uyuşturucu çıktı

Buzdolabının içine de gizlemişler: Evin her yanından uyuşturucu çıktı

03.03.2025 12:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evde bulunan buzdolabının içi dahil evin her tarafında uyuşturucu ele geçirildi.

Buzdolabının içine de gizlemişler: Evin her yanından uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonda, bir evin uyuşturucu madde saklamak için kullanıldığı tespit edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, buzdolabı ve evin çeşitli bölmelerine gizlenmiş büyük miktarda uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirilirken, olayla ilgili G.E.(38) gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda buzdolabı ve gizli bölmelerde, 12 bin 544 adet sentetik ecza, 430 gram metamfetamin, 48,43 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 103 bin 450 TL ve 100 euro para ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.E.'nin İlyasköy Mahallesi'ndeki baba evinin bodrumunda yapılan aramada ise 636,33 gram metamfetamin, 168 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Karaman'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndüKaraman'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü
İki liderden aynı 'Öcalan' iddiası! İki liderden aynı 'Öcalan' iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Ümit Özdağ'dan ilk fotoğraf geldi!

Ümit Özdağ'dan ilk fotoğraf geldi!

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Dikkat çeken anket sonuçları: Hem AK Parti'ye hem de CHP'ye fark attı!

Dikkat çeken anket sonuçları: Hem AK Parti'ye hem de CHP'ye fark attı!

Evinde ölü bulundu... Sosyal medyada 'The End' yazmış

Evinde ölü bulundu... Sosyal medyada 'The End' yazmış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.