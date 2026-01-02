HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Buzlanan yolda kayan otomobil apartmanın bahçesine düştü

Sinop'ta buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, apartmanın bahçesine düştü. Apartman bahçesine düşen otomobil, olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Buzlanan yolda kayan otomobil apartmanın bahçesine düştü

Kaza, Ada Mahallesi Korucu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaymaya başladı. Savrulan araç, yol kenarındaki bir apartmanın bahçesine düştü.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Buzlanan yolda kayan otomobil apartmanın bahçesine düştü 1

APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞEN OTOMOBİL VİNÇLE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, araçta küçük çapta maddi hasar oluştuğu belirlendi. Kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Apartman bahçesine düşen otomobil, olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artvin’de çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildiArtvin’de çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi
Dükkan önünde başlayan yangın akülerin patlamasıyla büyüdüDükkan önünde başlayan yangın akülerin patlamasıyla büyüdü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sinop kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.