Buzlanan yolda kayan otomobil apartmanın bahçesine düştü

Kaza, Ada Mahallesi Korucu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaymaya başladı. Savrulan araç, yol kenarındaki bir apartmanın bahçesine düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞEN OTOMOBİL VİNÇLE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, araçta küçük çapta maddi hasar oluştuğu belirlendi. Kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Apartman bahçesine düşen otomobil, olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır