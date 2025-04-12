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Buzlanma kazaları beraberinde getirdi: 3 yaralı

Çorum'da buzlanma sebebiyle iki farklı trafik kazası meydana geldi. Kazalardan birinde tıra çarpan kamyondaki 3 kişi yaralandı.

Buzlanma kazaları beraberinde getirdi: 3 yaralı

Kaza, Alaca-Çorum karayolu Hatap Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer D. idaresindeki 61 K 1332 plakalı kamyon, buzlanma sebebiyle aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki 42 YT 560 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonun sürücüsü ile yanında bulunan Ö.B. ve İ.A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, aynı bölgede meydana gelen farklı bir kazada ise Y.H. idaresindeki 33 BHF 53 plakalı tır, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak zemine çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Jandarma ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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