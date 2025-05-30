Çad'ın başkenti neresi? Çad'ın başkenti hakkında bilgiler

1960 senesine kadar Fransız sömürgeliği altında kalan Çad, 1960 yılında Fransa'dan ayrılarak bağımsız ve egemen bir devlet statüsü kazanmıştır. Çad; kuzeyinde çöllerle kaplı olan bir bölge üzerine kuruludur. Ülke topraklarındaki enlem farklılıkları nedeniyle birden fazla iklimin yaşanabildiği Çad’ın güney bölgeleri tropikal, orta kesimleri kurak, kuzeyi ise sıcak ve az yağışlı bir havanın etkisi altındadır. Sahip olduğu iklim nedeniyle bitki örtüsünün de yer yer değişkenlik gösterdiği Çad hakkında merak edilen konulardan biri de başkentidir.

Çad’ın başkenti neresi?

Çad’ın başkenti neresi sorusunun yanıtı şu şekildedir:

1 milyona yakın nüfusuyla Çad'ın başkenti, en büyük şehri olan N'djamena'dır. Şehrin 1973 yılından önceki adı "Fort-Lamy" olarak bilinmektedir. N’djamena şehri, Chari Nehri'nin Logon Nehri ile kesiştiği yerde bulunurken sınır komşusu Kamerun'un Kousséri kentine bir köprü ile bağlanmaktadır.

N'Djamena'ya nasıl gidilir?

Ülkemizden N'Djamena şehrine direkt uçuşlar bulunmamaktadır. Afrika dışında sadece Avrupa bölgesindeki Paris şehrinden N'Djamena'ya direkt uçuş gerçekleştirilmektedir. Ülkemizdeki bazı uluslararası havayolu şirketleri sayesinde aktarmalı şekilde bölgeye ulaşılabilir.

Şehirde yılın en sıcak ayları Nisan-Mayıs döneminde yaşanır ve hava oldukça bunaltıcıdır. Yağışlar Haziran-Eylül ayları arasında gerçekleşir. Bu sebeple N'Djamena şehrine gitmek isteyenler için en ideal dönem sıcaklıkların fazla yüksek olmadığı ve yağış sezonu dışındaki Ekim ayının sonu ve Mart arasında kalan zaman dilimidir.

N'Djamena'da gezilecek yerler

Zakouma Ulusal Parkı

Çad’ın güneydoğu bölgesinde bulunan Zakouma, Afrika kıtasının vahşi yaşam alanları arasında öne çıkan parklardan biridir. Park N'Djamena’ya uzak mesafede yer alsa da burada bulunan filler, aslanlar, zürafalar ve binlerce kuş türü yaşanmaya değer bir safari deneyimi sunar.

Bol Gölü

Tarihi açısından da oldukça önemli olan Çad Gölü’nün bir bölümü Çad sınırları içerisinde yer alır. Gölün yakınlarında ise ismini aldığı Bol kasabası yer alır. N’Djamena’dan buraya kara yoluyla rahatlıkla ulaşılabilir. Göl, bölgedeki en önemli su kaynaklarından biri olarak balıkçılık ve doğa gözlemleri açısından ideal bir noktadır.

Ennedi Kanyonu

Ennedi Kanyonu Çad’ın kuzeydoğusunda yer alır ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir. Kanyon N'Djamena’dan uzak bir çöl kesiminde bulunsa da bölgedeki değişik kaya oluşumları ve doğal güzellikleri turistler için oldukça dikkat çekicidir. Bilhassa doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için cazip bir lokasyondur.

N'Djamena Katedrali

Hristiyan vatandaşlar için kurulan bu ibadet yeri şehir merkezinde yer alır. Katedralin mimarisi sade fakat oldukça etkileyicidir. Ülkede İslam dinine inananlar çoğunlukta olsa da ülkenin dini çeşitliliğini simgeleyen yerlerden biridir.

Grande Mosquée de N'Djamena

N'Djamena şehrinde pek çok cami ve mescid mevcuttur ve bunlar içerisinde bazıları oldukça devasadır. Bilhassa Grande Mosquée de N'Djamena mimarisi ile öne çıkar.

Çad Ulusal Müzesi

Şehrin önemli kültürel yapılarından biridir. Buradaki arkeolojik kalıntılar, tarih öncesinden kalan eserler, yerel kabilelere ait objeler sergilenmektedir. Çad’ın kültürel tarihini keşfetmek isteyen turistler için ilgi çekici bir başlangıç noktasıdır.

Çad'ta ne yenir?

Ülkenin geleneksel yemekleri arasında "Eş" öne çıkar. Bu yemek genellikle buğday unu veya galeta unu ile hazırlanır. Yerel halk tarafından "eş" olarak tanımlanan bu yemek Fransızca'da "Bul" olarak ifade edilir. Bu yemeğin hazırlanma sürecinde yanına bamya, kurutulmuş ya da taze et, salça, soğan, yağ, sarımsak, kırmızı biberle hazırlanan bir sos eşlik eder ve hamur sosa batırılarak yenir.

Çad mutfağında etin de oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bilhassa kuzu eti çok fazla tercih edilir. Çad'ın yemek kültüründe sol el ile yemek kabul görmediğinden bilhassa Müslümanların çoğunlukta olduğu yerlerde sağ elin kullanılması önerilir.

Çad'ta alışveriş

Çad'ın yerel pazarlarında ülkeye özgü bıçaklar, seramikler, hayvan derisinden yapılmış eşyalar, halılar, çanak çömlekler ve yerel kıyafetler satılır. Bu ürünlerin bulunabileceği çok sayıda yerel pazar mevcuttur.