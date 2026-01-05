Cadde ortasında yarış yapan araç çarpıp kaçtı, mağdur 2 yıldır adalet bekliyor

Olay, 2023 yılında Kartal Esentepe Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki aracın cadde üzerinde yarış yaptığı sırada; servisten indikten sonra arkadaşlarıyla birlikte evine doğru yürüyen Yavuz Sazak’a yarış yapan araçlardan biri çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Sazak’ın kolu kırılırken, belinde ve ayaklarında da çeşitli hasarlar oluştu. Kazaya karışan sürücüler olay yerinden kaçarken, sürücülerin kimlikleri bugüne kadar tespit edilemedi. Kazada ağır yaralanan Yavuz Sazak ise hastaneden rapor alarak yaklaşık 6 ay boyunca tedavi gördü. Ancak Sazak bu süreçte işten çıkarılırken, maddi manevi zarara uğradı.

"2 SENEDEN BERİ UĞRAŞIYORUM, OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUM"

Geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale geldiğini ve bu süreçte işten çıkarıldığını belirten Sazak, maddi ve manevi olarak büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Sazak, kaza sürecini ve sonrasını, "Gece saat 01.30 civarında servisten inip 3 arkadaşımla birlikte yürüdüğüm noktada 2 arabanın yarışması sonucu araç bana çarpıp kaçtı. Önündeki 2 araçla birlikte devam etti; arkasındaki araç da ona çarptı. Onlar kaçarken ben burada yaralıydım. Kolum kırıldı, belim zedelendi. Apar topar hastaneye gittik ve ardından suç duyurusunda bulunup şikayetçi olduk. 2 seneden beri uğraşıyorum, olayın aydınlatılmasını istiyorum" sözleriyle anlattı.

"İŞTEN ÇIKARILDIM, PSİKOLOJİM BOZULDU, BORÇLARIM ARTTI VE İCRALIK OLDUM"

Onca sokak ve işletme kamerası olmasına rağmen bana çarpan kişiler hala bulunamadı. 6 ay tedavi gördüm, son süreçte birkaç ay raporlu olduğum zaman işten çıkarıldım. İşten çıkarıldığımda psikolojim bozuldu. Borçlarım arttı ve icralık oldum. Hem fiziki olarak hem de maddi manevi zarardayım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum, suçlular bulunsun" şeklinde konuştu.