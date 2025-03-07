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  4. Cadde üstünde silahlı saldırı! Yanından geçerken husumetlisini yaraladı…

Cadde üstünde silahlı saldırı! Yanından geçerken husumetlisini yaraladı…

07.03.2025 07:40
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Bursa'da, bir kişi, kaldırımda yürürken husumetlisi B.B. tarafından otomobille caddeden geçerken silahlı saldırıya uğradı. Olayda dizinden vurulan Kamil Sefa A., hızla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, B.B.'nin olay sonrası kaçması üzerine güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Olayla ilgili detayların araştırıldığı bildirildi.

Cadde üstünde silahlı saldırı! Yanından geçerken husumetlisini yaraladı…

Edinilen bilgilere göre olay, saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. Pamukkale Caddesi üzerine otomobiliyle seyir halinde olan B.B., bu sırada husumetlisi Kamil Sefa A.'yı görünce tabancayla ateş etti.

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B.B.'nin tabancasından çıkan merminin dizine isabet ettiği Kamil Sefa A., kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli B.B., otomobiliyle olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çevredeki hastaneye kaldırıldı.

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Polis, kaçan şüpheli B.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Nilüfer silahlı saldırı
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