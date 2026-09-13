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Cadde üzerindeki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Konya’da iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Cadde üzerindeki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, dün gece saatlerinde merkez Selçuk ilçesi Akıncılar Mahallesi Kaygusuz Baba Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan M.Ç. ile M.K. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu M.K., M.Ç.’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Cadde üzerindeki kavga kanlı bitti: 1 yaralı 1

Cadde üzerindeki kavga kanlı bitti: 1 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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