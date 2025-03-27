Caddelerde koyun sürüsünü görenler şaşkına döndü! Artvin’de yayla göçü erken başladı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Osmaniye köyünden yaylaya göç eden 600 koyun, caddelerde görenleri şaşkına çevirdi. Hakan Üçüncü’ye ait sürü, Hopa, Borçka, Artvin merkez ve Şavşat ilçelerinden geçerek Bilbilan Yaylası'na ulaşmak üzere yola çıktı. Bazen ilçe merkezi, cadde ve sokaklardan geçme zorunda kalan Üçüncü’nün sürücü, bazen de dağ yolunu kullanarak yaylaya gitmeyi hesaplıyor. Her yıl gerçekleştirdiği yayla yolunda yeni doğmuş kuzularda annelerinin peşinde sürüyü takip ediyor.

Sürü sahibi Hakan Üçüncü, yaptığı açıklamada "Göç başladı, herkese kolaylıklar diliyorum, sabır diliyorum. 600 koyunum var. Hopa, Borçka, Artvin ve Şavşat’a kadar devam edeceğiz" diyerek yayla güzergahını anlattı.

Cadde ve sokaklardan geçen koyunları gören vatandaşlar ise bu ilginç ve sıra dışı anı cep telefonları ile görüntüledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır