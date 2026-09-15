HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çağlayan'da arbede! Bazı LGBT'liler gözaltına alındı

"Ailem Güvende" operasyonuna tepki için İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak arbede çıkaran bazı LGBT yanlıları gözaltına alındı.

Çağlayan'da arbede! Bazı LGBT'liler gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmış, 12 ili kapsayan operasyonda 2 bin şişe kaçak alkol, uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

ARBEDE YAŞANDI

LGBT yanlıları Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Polis gruba "dağılın" uyarısında bulundu. Uyarılara aldırmayan eylemciler arbede çıkardı.

Polis gruba müdahalede bulunarak adliyeye yaklaştırmadı.

Çağlayan da arbede! Bazı LGBT liler gözaltına alındı 1

GÖZALTILAR VAR

Grubun dağıldığı sırada taşkınlık yapmaya devam eden bazı eylemcilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Çağlayan da arbede! Bazı LGBT liler gözaltına alındı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kick boks hocası pilates eğitmenini darp etti! Tekme, tokat, yerde sürüklemeKick boks hocası pilates eğitmenini darp etti! Tekme, tokat, yerde sürükleme
Havalandırma sistemi nasıl seçilir? Fan türü, debi ve basınçta dikkat edilmesi gerekenlerHavalandırma sistemi nasıl seçilir? Fan türü, debi ve basınçta dikkat edilmesi gerekenler

Anahtar Kelimeler:
çağlayan adliyesi lgbt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Büşra bebeğin annesi açık açık itiraf etti! İşte insanlıktan utandıran detaylar

Büşra bebeğin annesi açık açık itiraf etti! İşte insanlıktan utandıran detaylar

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe için felaket senaryosu! Çılgın iddia...

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe için felaket senaryosu! Çılgın iddia...

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliğin belden aşağısı şaşırttı

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliğin belden aşağısı şaşırttı

Motorine büyük zam geldi! Tabelalar değişti

Motorine büyük zam geldi! Tabelalar değişti

Vatandaşa pahalıya yedirenlere "dur" dendi

Vatandaşa pahalıya yedirenlere "dur" dendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.