Çağlayan'da arbede! Bazı LGBT'liler gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmış, 12 ili kapsayan operasyonda 2 bin şişe kaçak alkol, uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
LGBT yanlıları Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Polis gruba "dağılın" uyarısında bulundu. Uyarılara aldırmayan eylemciler arbede çıkardı.
Polis gruba müdahalede bulunarak adliyeye yaklaştırmadı.
Grubun dağıldığı sırada taşkınlık yapmaya devam eden bazı eylemcilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
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