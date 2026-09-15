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Selvi'den siyaset kulislerini hareketlendiren Mansur Yavaş iddiası! Yanıt geldi

Gazeteci Abdülkadir Selvi, köşe yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Selvi, Yavaş'ın "Bu yaştan sonra cezaevine girmek istemiyorum" dediğinin öne sürüldüğünü yazdı. Selvi'nin iddiası Yavaş'ın basın danışmanı tarafından yalanlandı.

Selvi'den siyaset kulislerini hareketlendiren Mansur Yavaş iddiası! Yanıt geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi kulisleri hareketlendirdi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Mansur Yavaş’la ilgili Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları aktardı.

Selvi den siyaset kulislerini hareketlendiren Mansur Yavaş iddiası! Yanıt geldi 1

SELVİ O İDDİALARI YAZDI

“Mansur Yavaş’la ilgili olarak Ankara kulislerinde çok şey konuşuluyor” ifadelerini kullanan Selvi, Yavaş’ın “Bu yaştan sonra cezaevine girmek istemiyorum” dediğinin öne sürüldüğünü yazdı.

Selvi yazısında ayrıca "Yavaş'ın ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığına resmi olarak başvurunun başlayacağı takvime kadar başımı öne çıkarmayacağım. Adaylık başvurusu başladığında ise beni tutuklayamazlar. O zaman toplum bu cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklandı der’, dediği anlatılıyor. ‘Ben sadece CHP ve Yeni Parti’nin adayı olmam. Muhalefetin ortak adayı olurum. CHP, Yeni Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin ortak adayı olurum’ diye konuştuğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.
Selvi den siyaset kulislerini hareketlendiren Mansur Yavaş iddiası! Yanıt geldi 2

YAVAŞ'IN DANIŞMANINDAN YALANLAMA

Selvi’nin köşe yazısında dile getirdiği söz konusu iddialar, Mansur Yavaş’ın basın danışmanı tarafından yalanlandı. Yavaş’ın böyle bir ifade kullanmadığını açıklayan basın danışmanı, "Sayın Selvi’nin bahse konu iddiası tamamen kendisinin hayal ürünüdür. Son günlerde kendisi, yazılarında Sayın Yavaş hakkında doğru olmayan ve ağır ifadeler kullanmaya başlamıştır. Mansur Yavaş'ın ağzından duyulmayan hiçbir şeye itibar etmeyin.” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş
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