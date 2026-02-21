HABER

Çakaloğlu cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftini öldürdüğünü itiraf eden ve adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şüpheli Ş.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çakaloğlu cinayetinin şüphelisi tutuklandı

6 Şubat 2026 tarihinde Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'ndeki evlerinde ölü olarak bulunan Turgut (80) ve Nuran (80) Çakaloğlu olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera izleme, saha çalışması ve dijital veri incelemeleri neticesinde olayın failinin Ş.H. isimli yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler 20 Şubat 2026 tarihinde şüpheliyi, Efeler Mahallesi'nde yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı. Ayrıca şüphelinin suç unsurlarını attığı tespit edilen İncirliova yolunda bulunan dere yatağında yapılan aramalarda, şahsın olay günü taşıdığı çanta, üzerinde bulunan pantolon ve ayakkabı ele geçirildi. Gerekli işlemlerin ardından bugün adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
