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Çakarlı araçla gövde gösterisi pahalıya patladı! Sosyal medyada meydan okudu: 140 bin tl ceza yedi!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.02.2025 18:04
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Gaziantep'te çakarlı aracını sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Ben geleyim de ceza yazsınlar" dedi. Geldi, ceza kestiler! Çakarlı lamba takılı araç kullanan sürücüye 140 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken araç ise 30 gün trafikten men edildi.

Çakarlı araçla gövde gösterisi pahalıya patladı! Sosyal medyada meydan okudu: 140 bin tl ceza yedi!

Gaziantep’te bir sürücü, aracına çakar takarak sosyal medyada gösteriş yapmak isteyince beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. "Ben geleyim de yazsınlar" diyerek cezaya meydan okuyan şahıs, kısa süre içinde emniyet ekiplerinin radarına takıldı. Gaziantep Valiliği’nin devreye girmesiyle sürücüye tam 140 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

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CEVAP GECİKMEDİ: "GEREĞİ YAPILDI"

Gaziantep'te aracına çakar takarak sosyal medya üzerinden paylaşan ve bu paylaşıma karşılık, "Arabanın yarı parası kadar cezası var aman dikkat. Geçen sosyal medyada gördüm 279 bin TL yazmışlar" mesajına "ben geleyim de yazsınlar" diye cevap veren şahsın paylaşımı üzerine Gaziantep Valiliği harekete geçti.

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Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabından "Gereği Yapıldı" notu ile sürücüye 140 bin 150 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada bir aracın yasa dışı çakar kullanımıyla ilgili paylaşılan görüntüleri ihbar kabul edilmiş ve araç Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Bahse konu araca, mevzuatta izin verilmeyen şekilde ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları takmak ve kullanmak maddesinden 138 bin TL, standart dışı air süspansiyon kullanmak maddesinden 993 TL, sigortasız araç kullanmak maddesinden 993 TL olmak üzere toplamda 140 bin 158 TL idari para cezası uygulanmış, araç sahibinin sürücü belgesi 30 gün geri alınmış ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilmiştir."

(İHA)

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sosyal medya Ceza Araç çakar çakar lamba para cezası
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