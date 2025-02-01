Çakarlı Araçla Yakalandılar: 276 Bin TL ceza ödediler!

Sakarya'da yakalanan gençler, araçlarına çakar lambası takarak trafikte gezmeleri, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

ÇAKARLI ARAÇLA YAKALANDILAR

Sakarya'dan, İstanbul'a gelen ve Akyazı'da gezmeye çıkan gençler, çakar lambası ile trafikte dikkat çekmeye çalıştı.

Ancak pastaneye girerken çakarı açık bırakmaları, polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Hemen durdurulan araçta, gençlere ceza kesildi.

HEM CEZA, HEM TRAFİKTEN MEN!

Polis, 276 bin TL ceza kesmekle kalmayıp, aracın çakar sistemini de sökerek 30 gün süreyle trafikten men etti.

Ayrıca araç sahibinin ehliyeti de 30 gün boyunca geçici olarak alındı.

SÜRÜCÜ 18 YAŞINDA!

Olayın ilginç bir diğer yönü ise sürücünün sadece 18 yaşında olmasıydı.

Gençler, cezayı alırken ağlamamak için kendilerini zor tutmaları dikkatlerden kaçmadı.