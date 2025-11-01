HABER

Çakmakla oynarken yangına neden oldular; 2 kişi dumandan etkilendi

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1'i çocuk 2 kişi, dumandan etkilendi. Daire kullanılamaz hale gelirken, çakmakla oynayan 4 çocuğun yangına neden olduğu tespit edildi.

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde bulunan 8 katlı Armanç Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. 2 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi. 2 kişi bu sabah taburcu edilirken, incelemede; yalnız bulundukları odada çakmakla oynayan 4 çocuğun yangına neden olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

