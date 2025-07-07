Çaldıkları otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 3 Temmuz'da Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. C.P.K. ile B.N.Y., park halindeki bir otomobili çalarak İncirliova'nın Dereağzı Mahallesi'ne götürdü. Şüphelilerin İkizdere Barajı yakınlarına park ettiği otomobil, uçurumdan yuvarlandı. C.P.K. ve B.N.Y. kaçtı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin başlattıkları soruşturmada şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde çaldıkları otomobili park edip manzarayı izlemek için çıktıkları sırada el frenini çekmeyi unuttuklarını, aracın uçurumdan yuvarlandığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır