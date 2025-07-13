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Çaldıran’da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Van’ın Çaldıran İlçe Müftülüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında anlamlı bir anma programı düzenledi.

Çaldıran’da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Çaldıran İlçe Müftülüğü tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanları anmak amacıyla Merkez Camisi’nde program düzenlendi. İlçe müftülüğü personeli, din görevlileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından 15 Temmuz gecesinde vatanı için canlarını feda eden şehitler için ilahiler okundu. Maneviyatın yoğun şekilde hissedildiği programda duygu dolu anlar yaşandı.

İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un yalnızca bir direniş değil, aynı zamanda iman, cesaret ve vatan sevgisiyle yazılmış bir destan olduğunu vurguladı. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Müftü Geylani, şehitlerin aziz hatırasının daima yaşatılacağını ifade etti. Program; vatan, millet ve mukaddes değerler uğruna şehit olan tüm kahramanlar için yapılan toplu dua ile sona erdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Çaldıran 15 temmuz
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