Çalınan 4 büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da A.A. ve H.A. isimli vatandaşların ahırındaki 4 adet büyükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptıkları araştırmada hırsızlık şüphelisinin İ.D. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla İ.D. isimli şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise büyükbaş hayvanlar bulundu.

Gözaltına alınan zanlı karakola götürülürken çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır