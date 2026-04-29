Çalınan otomobil akaryakıt istasyonunda bulundu

Olay, Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. isimli şahıs park ettiği otomobilini bulunduğu yerde göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevrede çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, çalındığı değerlendirilen otomobilin Yeşil Mahalle’de bulunan bir akaryakıt istasyonuna bırakıldığını tespit etti. Ekipler tarafından akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan otomobil, yapılan incelemelerin ardından sahibine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır