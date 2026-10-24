Çalıntı motosikletle polisten kaçan şahıs, metrelerce havaya uçtuktan sonra yaya olarak kaçışını sürdürdü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde çalıntı motosikletle ’Dur’ ihtarına uymayarak polisten kaçan 2 şahıstan birisi, kazada metrelerce havaya uçtuktan sonra ayağa kalkarak kaçmaya devam etti.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Sürücü abartılı egzozlu motosikletle, polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerini peşine takan motosikletli, kaçış esnasında polis aracına çarptı. Çarpmayla birlikte sürücü ve yolcu konumundaki şahıs motosikletten düştü. Kazanın ardından sürücü olay yerinde kalırken, yolcu konumundaki şahıs metrelerce havaya uçmasına rağmen ayağa kalkarak kaçmaya devam etti. Polis aracına çarpan motosikletteki 2 kişinin savrulduğu anlar ve kazanın ardından kaçış anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı kaydının olduğu ortaya çıktı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır