Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı duyurdu: "Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kullanım kolaylığı bulunan bir SMA ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Bakan Işıkhan, yeni gelişmeleri de sosyal medya hesabından duyurdu.

BAKAN IŞIKHAN, SAĞLIKTA ATILAN YENİ ADIMLARI DUYURDU!

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile vatandaşların daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla; sağlıkta erişim, güvence ve dijital takip alanında yeni adımlar attıklarını belirtti.

"SMA İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI"

Işıkhan, "Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı. Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır