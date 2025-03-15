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  4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Vali Canbolat ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Vali Canbolat ile görüştü

15.03.2025 16:44
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Bir dizi ziyaret için Aydın'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın Valisi Yakup Canbolat ile makamında görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Vali Canbolat ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret için Aydın'a geldi. Bakan Işıkhan'ın Aydın'daki ilk durağı Aydın Valiliği oldu. Bakan Işıkhan, valilik önünde Vali Yakup Canbolat ve il protokolü tarafından karşılandı. Çiçek takdiminin ardından Bakan Işıkhan, daha sonra valilik makamına geçerek Valilik Ziyaret Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Valilik makamına geçen Bakan Işıkhan, Vali Yakup Canbolat ve il protokolü ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan'ın bir sonraki programı ise Efeler'de gerçekleştirilecek olan 'İş İnsanları ile İstişare' toplantısıyla devam edecek.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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