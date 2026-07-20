Call of Duty filminin hangi evrende geçeceği açıklandı

Paramount Pictures’ın hazırladığı Call of Duty filmi, Xbox bünyesindeki birinci şahıs nişancı serisinin “Modern Warfare” oyunlarını temel alacak. Variety’de yer alan habere göre, filmin yönetmeni ve ortak senaristi Peter Berg, uzun süredir gizli tutulan bu bilgiyi New York’taki Fanatics Fest etkinliğinde hayranlarla paylaştı.

Taylor Sheridan’ın yazdığı filmin konusu, yapımın ilk kez Eylül 2025’te açıklanmasından bu yana gizli tutuluyordu. Modern Warfare evreninin seçildiği ise ekim ayında piyasaya sürülecek “Modern Warfare 4”ün tanıtımı için cumartesi günü düzenlenen “Call of Duty in Culture Panel” sırasında açıklandı.

MODERN WARFARE, CALL OF DUTY’NİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Call of Duty serisi, ilk oyunun 2003’te piyasaya sürülmesinden bu yana 30’dan fazla ana oyuna ulaştı. Yıllar içinde farklı geliştiriciler tarafından hazırlanan bu oyunların tamamı, yayıncı Activision’ın satın alınmasıyla birlikte artık Xbox çatısı altında bulunuyor.

Serinin öne çıkan yapımları arasında “Modern Warfare” oyunları da yer alıyor. 2007’de çıkan “Call of Duty 4: Modern Warfare” ile başlayan bu hikâye, Call of Duty’nin başlangıçtaki İkinci Dünya Savaşı ortamından ayrılan ilk oyunlarını oluşturdu.

MODERN WARFARE OYUNLARININ MERKEZİNDE HANGİ HİKÂYE VAR?

Modern Warfare oyunları büyük ölçüde Orta Doğu’da geçiyor. Hikâye, Captain John Price (Yüzbaşı John Price) ile Task Force 141 ekibinin terörist Vladimir Makarov’u yenme görevini takip ediyor.

Bu hikâye, sonbaharda piyasaya sürülecek “Modern Warfare 4” ile devam edecek. Yeni oyunda Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bir savaş çıkacak.

VİZYON TARİHİ 2028 OLARAK BELİRLENDİ

Paramount Pictures, henüz adı açıklanmayan Call of Duty filmi için geçen ay vizyon tarihini belirledi. Activision ile birlikte hazırlanan film, 30 Haziran 2028’de gösterime girecek.