Cam silerken 3'üncü kattan düşüp ağır yaralandı

Olay, saat 08.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi 2641 Sokak'ta meydana geldi. İnşaatı tamamlanan bir binanın temizliğinde çalışan 2 çocuk annesi Elem Nur Başkan, cam silerken dengesini kaybedip 3’üncü kattan beton zemine düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başkan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elem Nur Başkan’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır