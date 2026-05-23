Çamardı’da üreticilere 90 bin çilek fidesi desteği

Niğde’nin Çamardı ilçesinde çilek üretimini artırmak amacıyla üreticilere fide desteği sağlandı.

Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen program kapsamında 5 üreticiye toplam 90 bin adet çilek fidesi dağıtıldı.

Programa Çamardı Kaymakamı Muhammet Furkan Bektaş, Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fürüzan Kunt ile üreticiler katıldı.

Programda konuşan Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fürüzan Kunt, ilçede tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.
Kunt, "Çileğin gözdesi Çamardı hedefiyle üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çamardı, iklimi ve coğrafi yapısı çilek üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip. Yapılan fide desteğinin ilçemiz tarımına ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

