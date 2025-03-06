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  4. Çamaşır asarken metrelerce yükseklikten düştü! Hamile kadın hayatını kaybetti

Çamaşır asarken metrelerce yükseklikten düştü! Hamile kadın hayatını kaybetti

06.03.2025 10:47
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çamaşır asarken 4'ncü kattan düşen 28 haftalık hamile kadın hastanede hayatını kaybetti.

Çamaşır asarken metrelerce yükseklikten düştü! Hamile kadın hayatını kaybetti

Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 28 haftalık hamile olan yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed Abed (20), çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Abed ve karnındaki 28 haftalık bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Çamaşır asarken 4'üncü kattan düşen hamile kadın hayatını kaybettiÇamaşır asarken 4'üncü kattan düşen hamile kadın hayatını kaybetti
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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Kadın
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